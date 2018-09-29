مظاهرات معارضة لأردوغان خلال زيارته لألمانيا

في ثاني أيام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا، اليوم السبت 29 سبتمبر/أيلول، من المتوقع أن يتوجه لمدينة كولونيا لافتتاح مسجد حيث ستكون في استقباله مظاهرات معارضة ومؤيدة.

وقرب نهر الراين نظم ألف متظاهر سلمي معارض لأدروغان احتجاجا وتساءلوا عن سبب تعاون ألمانيا مع شخص يسجن "الصحفيين" و"أفراد شعبه"، وفقا لرويترز.

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وبالقرب من المسجد الذي سيفتتحه أردوغان رسميا اليوم تجمع مؤيدو الرئيس قبل ساعات من وصوله. وتوقع الاتحاد الألماني التركي الذي يتبعه المسجد أن يشارك نحو 25 ألف شخص في الافتتاح.

وكانت مدينة كولونيا حظرت في ساعة متأخرة من مساء الخميس 27 سبتمبر/أيلول التظاهرات أمام المسجد "لأسباب امنية".

وفي وقت سابق اليوم اجتمع الرئيس التركي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مائدة الافطار ووزعت الرئاسة التركية صورا لهذا اللقاء.