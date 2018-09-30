نسبة التأييد في استفتاء تغيير اسم مقدونيا بلغت 91 بالمئة

أيد ما يبلغ أكثر من 90 بالمئة من الناخبين تغيير اسم دولة مقدونيا وفق اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات اليوم الأحد بعد جمع بيانات 5 بالمئة من مراكز الاقتراع.

سكوبجي — سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان، "كانت نسبة الإقبال على التصويت قد بلغت 34.9 بالمئة من الناخبين المسجلين. وبعد الحصول على البيانات من 53.74 بالمئة من مراكز الاقتراع، [وجدنا أن] 90.83 بالمئة صوتوا تأييدا و6.17 بالمئة صوتوا رفضا".

© AP Photo / Boris Grdanoski قيادة المعارضة في مقدونيا ترفض المشاركة في الاستفتاء على إعادة تسمية البلاد

هذا وكان رئيس اللجنة الانتخابية في مقدونيا، أوليفر ديركوسكي قد صرح، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، بأن شرط القانون للتغلب على حاجز الإقبال الإلزامي لنجاح الاستفتاء التشاوري، هو أن يصوت نصف الناخبين المسجلين، أي 903 ألف 169 شخصا، من بينهم 50 بالمئة زائد واحد، بـ "نعم" لكي تكون نتيجة الاستفتاء إيجابية.هذا ووقع وزيرا خارجية اليونان نيكوس كوتزياس وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نيكولا دميتروف، اتفاقا في حزيران/يونيو الماضي، على الاسم الدستوري الجديد للبلاد — جمهورية مقدونيا الشمالية.

ويذكر أن استمرار الخلاف حول الاسم بين اليونان ومقدونيا لأكثر من 25 عاما، منع الأخيرة من الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وطالبت اليونان بتغيير اسم الجمهورية المجاورة حتى لا يتم الخلط بينها وبين منطقة مقدونيا اليونانية.

وأقر نواب البرلمان المقدوني، في وقت سابق، بأغلبية 68 صوتا (من إجمالي 12) من أصوات الائتلاف الحاكم، تاريخ الاستفتاء على إعادة تسمية جمهورية يوغوسلافيا السابقة — والذي يجري اليوم 30 أيلول/سبتمبر. ودعا رئيس الوزراء المقدوني، زوران زئيف، المقدونيين إلى التصويت، ووعد باحترام اختيار المواطنين في الاستفتاء على إعادة تسمية البلاد.