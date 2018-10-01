الناتو يرحب بالتصويت "المؤيد" في استفتاء مقدونيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يرحب بالتصويت "المؤيد" في الاستفتاء في مقدونيا، ويدعو جميع القوى السياسية إلى الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية.

بروكسل — سبوتنيك. وكتب في حسابه على "تويتر" تعليقا على نتائج التصويت الأولى: "أرحب بالتصويت "نعم" للاستفتاء. أحث جميع القادة السياسيين والأحزاب السياسية على العمل بشكل بنّاء ومسؤول، من أجل استغلال هذه الفرصة التاريخية."

وأشار ستولتنبرغ: "إن أبواب الناتو مفتوحة، لكن يجب استكمال جميع الإجراءات الوطنية".

I welcome the yes vote in 🇲🇰 referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 30, 2018

وقد أيد ما يبلغ أكثر من 90 بالمئة من الناخبين تغيير اسم دولة مقدونيا وفق اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات اليوم الأحد بعد جمع بيانات 5 بالمئة من مراكز الاقتراع.

يذكر أن استمرار الخلاف حول الاسم بين اليونان ومقدونيا لأكثر من 25 عاما، منع الأخيرة من الانضمام إلى حلف الـ"ناتو" والاتحاد الأوروبي.

وطالبت اليونان بتغيير اسم الجمهورية المجاورة حتى لا يتم الخلط بينها وبين منطقة مقدونيا اليونانية.

وأقر نواب البرلمان المقدوني، في وقت سابق، بأغلبية 68 صوتا (من إجمالي 120) من أصوات الائتلاف الحاكم، تاريخ الاستفتاء على إعادة تسمية جمهورية يوغوسلافيا السابقة، الذي يجرى اليوم 30 سبتمبر.

ودعا رئيس الوزراء المقدوني، زوران زئيف، المقدونيين إلى التصويت، ووعد باحترام اختيار المواطنين في الاستفتاء على إعادة تسمية البلاد.