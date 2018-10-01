صحيفة: الحفاظ على اتفاقية "نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

موسكو — سبوتنيك. وكتبت الصحيفة: "هذه الخطوة تحافظ على الصيغة الثلاثية للاتفاقية الأصلية [المعمول بها منذ عام 1994] حول منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، التي تؤيدها مجموعات الأعمال والجمهوريين في الكونغرس".
وكانت الولايات المتحدة قد توصلت، في وقت سابق، إلى اتفاقية منفصلة مع المكسيك وهددت بالاكتفاء بمعاهدة ثنائية مع مكسيكو سيتي، إذا لم توافق أوتاوا على الشروط الأمريكية
وكان ترامب، قد أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في حزيران/يونيو الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق فقط على "صفقة عادلة" في المفاوضات الخاصة بـ نافتا وإلا "فلن تكون هناك أي صفقة".
وفرضت واشنطن منذ حزيران/يونيو الماضي، رسوما جمركية إضافية على الفولاذ والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
هذا ووقعت واشنطن ومكسيكو سيتي وأوتاوا اتفاقية "نافتا" دخلت حيز التنفيذ منذ 1994.
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