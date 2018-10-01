صحيفة: الحفاظ على اتفاقية "نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

أفاد مصدران مطلعان، بأن الاتفاقات، التي توصلت إليها الولايات المتحدة وكندا، يوم الأحد، تحافظ على منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) كاتفاقية تجارة ثلاثية الأطراف، وسوف يوقعها قادة الدول الثلاث في غضون شهرين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" في إشارة إلى المصدرين.

موسكو — سبوتنيك. وكتبت الصحيفة: "هذه الخطوة تحافظ على الصيغة الثلاثية للاتفاقية الأصلية [المعمول بها منذ عام 1994] حول منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، التي تؤيدها مجموعات الأعمال والجمهوريين في الكونغرس".

© REUTERS / GORAN TOMASEVIC المكسيك لا تستبعد توقيع اتفاقية ثنائية مع كندا بدلا من "نافتا"

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع، أن يتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة من قبل رئيسي الولايات المتحدة والمكسيك ورئيس وزراء كندا في غضون 60 يوما.

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت، في وقت سابق، إلى اتفاقية منفصلة مع المكسيك وهددت بالاكتفاء بمعاهدة ثنائية مع مكسيكو سيتي، إذا لم توافق أوتاوا على الشروط الأمريكية

وكان ترامب، قد أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في حزيران/يونيو الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق فقط على "صفقة عادلة" في المفاوضات الخاصة بـ نافتا وإلا "فلن تكون هناك أي صفقة".

وفرضت واشنطن منذ حزيران/يونيو الماضي، رسوما جمركية إضافية على الفولاذ والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

هذا ووقعت واشنطن ومكسيكو سيتي وأوتاوا اتفاقية "نافتا" دخلت حيز التنفيذ منذ 1994.