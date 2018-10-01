تركيا تسجل رقما قياسيا جديدا للصادرات

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديد لصادراتها، مشيرة إلى ارتفاع حجم التجارة التركية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت وزيرة التجارة التركية أن صادرات بلادها السنوية وصلت إلى 165.1 مليار دولار، مؤكدة أنه يعتبر رقما قياسيا جديدا، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل| وزيرة التجارة التركية: صادراتنا السنوية وصلت إلى 165.1 مليار دولار وهذا رقم قياسي جديد — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2018

​كما أشارت الوزيرة إلى ارتفاع حجم التجارة في شهر سبتمبر بنسبة 22.6% لتصل إلى 14.5 مليار دولار، وتسجل أعلى حجم صادرات مقارنة بأشهر سبتمبر في السنوات الماضية.

#عاجل| وزيرة التجارة التركية تؤكد ارتفاع حجم التجارة في شهر سبتمبر بنسبة 22.6 بالمئة لتصل إلى 14.5 مليار دولار، وتسجل أعلى حجم صادرات مقارنة بأشهر أيلول الماضية. pic.twitter.com/kAjgOpE0Tj — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2018

​وأوضحت وزيرة التجارة أن حجم الواردات التركية في الشهر المنصرم انخفض بنسبة 18.1% لتبلغ 16.4 مليار دولار.