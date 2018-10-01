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13:44 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مناورات عسكرية مشتركة بين جورجيا والولايات المتحدة الأمريكية

    جورجيا تنتهي من نشر أنظمة دفاع جوي فرنسية في البلاد

    © Sputnik . Aleksandr Imedashvili, STF
    العالم
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    أفادت وزارة الدفاع الجورجية، اليوم الأحد، بأن نشر أنظمة الدفاع الجوي الفرنسية الصنع في البلاد قد اكتمل كليا.

    مناورات عسكرية مشتركة بين جورجيا والولايات المتحدة الأمريكية
    © Sputnik . Aleksandr Imedashvili, STF
    الرئيس الجورجي: التعاون بين جورجيا و"الناتو" يخدم أمن المنطقة واستقرارها
    وجاء في بيان للدفاع الجورجية، أن "الأنظمة الفرنسية للدفاع الجوي موجودة بالفعل في جورجيا. من الآن فصاعدا ستكون الأجواء الجورجية محمية بشكل اكبر ومسيطر عليها بشكل فعال. جورجيا لديها بالفعل محطات رادار وأنظمة دفاع جوي قريبة المدى من خلال اتفاقيات مع شركات فرنسية".

     وتم معاينة أنظمة الدفاع الجوي من قبل رئيس الوزراء ماموكا باختادزه، ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجورجية فلاديمير تشاتشيبايا. وبدأت مراسم افتتاح المعرض بوضع أكاليل الزهور في نصب الطيارين الجورجيين الذين لقوا حتفهم في النضال من أجل سلامة أراضي البلاد.

    وأعلن رئيس الوزراء الجورجي أن "هدفنا الرئيسي هو تطوير القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة مع ما يتطابق مع المعايير الحديثة التي ستكون متوافقة تماما مع معايير حلف شمال الأطلسي".

    يذكر أنه سبق وتم التوقيع على الاتفاقات الخاصة بشراء منظومة الدفاع الجوي في صيف عام 2015. وقام الوزير الجورجي بزيارة إلى فرنسا عدة مرات حيث أجرى مباحثات بشأن هذه المجموعة بالإضافة إلى أنه قام أيضا بزيارات تعرف إلى المصانع التي تقوم بإنتاج منظومات الدفاع الجوي. و أعلن وزير الدفاع الجورجي، ليفان إيزوريا، في 2017، نشر منظومة دفاع جوي فرنسية على أراضي بلاده.

    ويذكر أن التعاون بين مؤسسات جورجيا وحلف شمال الأطلسي، بدأ عملياً منذ العام 1994، عندما أصبحت جورجيا عضواً في برنامج (الشراكة من أجل السلام)، وأصبح هذا التعاون أكثر كثافة بين جورجيا وحلف الناتو بعد قيام ما عرف بـــــ(الثورة الوردية) خلال العام 2004، وبعدها وخلال قمة بوخارست التي عقدت خلال شهر نيسان/أبريل عام 2008 للدول الأعضاء في حلف الناتو، تمَّ التأكيد على أن جورجيا قد تصبح عضوا في حلف الناتو العسكري، في حال استيفائها كافة المعايير المتعلقة بانضمامها إلى الحلف.

     

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