أردوغان: العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تستند إلى أسباب قانونية

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العقوبات التي فرضتها لولايات المتحدة الأمريكية على طهران، معتبرا أنها لا تستند إلى أسباب قانونية.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد، إن "العقوبات الأمريكية ضد طهران لا تستند إلى أسباب قانونية".

​وأضاف أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا حريصة على عدم عزل إيران في ظل العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة على خلفية برنامجها النووي، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع: "نحرص على عدم عزل إيران. وأعتقد أن التهديدات المتعلقة بفرض عقوبات على إيران غير عادلة"، موضحا أنه "لا يجوز حل المشاكل، التي يمكن حلها بسهولة تحت إشراف المؤسسات الدولية، عن طريق العقوبات".

وأضاف الرئيس التركي: "أثبتت التجارب الماضية أن هذه الخطوات لا تجدي نفعا"، متابعا: "نحن على اتصال وثيق مع إيران بخصوص سياساتنا في سوريا والعراق والمواضيع السياسية الأخرى، ونحرص على عدم عزلها في القرارات التي تتعلق بمستقبل المنطقة".