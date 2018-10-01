مقتل وإصابة 7 إثر تفجير استهدف عسكريين إيطاليين في العاصمة الصومالية

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون، اليوم الاثنين، بعد تفجير سيارة محملة بالمواد المتفجرة قرب قافلة عسكرية إيطالية في العاصمة الصومالية مقديشو.

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع "جوبجوغ" الصومالي، نقلا عن عبد الرحمن عبد القادر، المسؤول في خدمة "آمين" للإسعاف، قوله إن "شخصين قتلا ونقل خمسة آخرون إلى المستشفى في مدينة داينيل للعلاج"، دون أن يوضح هوية القتلى والجرحى.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE القوات الجوية الإثيوبية تقصف مواقع في الصومال

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن "سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت بالقرب من شاحنة للجيش الإيطالي بجوار مقر الجيش الوطني".

ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا) وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة "الشباب" للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

يذكر أيضا أنه في عام 2011 طُرد مقاتلو الحركة من العاصمة مقديشو، وفقدت منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانت تسيطر عليها تقريبا، بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

ومازالت الحركة تشكل خطرا كبيرا، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.