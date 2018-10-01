مستشارة ترامب تعترف: أنا ضحية اعتداء جنسي

ذكرت كيليان كونواي، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أنها وقعت ضحية لاعتداء جنسي، وأنه يتعين سماع النساء اللائي مررن بهذه التجربة.

وفي معرض دفاعها عن المرشح لعضوية المحكمة العليا، بريت كافانو، الذي اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي، وامرأتين أخريين بسوء السلوك الجنسي، قالت كونواي لشبكة "سي إن إن": "أنا بصراحة متعاطفة للغاية مع ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسي والاغتصاب"، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / JIM BOURG إعلان من البيت الأبيض بشأن تحقيقات تورط كافانو في انتهاكات جنسية

وأضافت "أنا أيضا ضحية لاعتداء جنسي".

ولم ترد كونواي ومسؤولو البيت الأبيض بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

وأشارت كونواي، إلى أن الكثير من الضحايا صبوا جام غضبهم دون وجه حق على أنصار كافانو الجمهوريين وليس على مرتكبي الهجمات.

وقالت "إنه ليس اجتماعا لحركة "مي تو"… إنها سياسات حزبية خشنة".

وخلال الـ 12 شهرا الماضية، تبادلت نساء ورجال قصص التحرش والاعتداء الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ "#مي تو"، الأمر الذي كلف عددا من الرجال البارزين في مجالات السياسة والمال والترفيه مناصبهم.