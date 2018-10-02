إعلام: الشرطة الفرنسية تنفذ عملية أمنية واسعة بحق جمعية إسلامية شمالي البلاد

بدأت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، حيث داهم حوالي 200 شرطي مركز جمعية الزهراء الإسلامية في بلدة غراند سانت شمالي البلاد كما داهموا منازل المشرفين على الجمعية.