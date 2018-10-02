بوتين يتخطى ترامب... وامرأة مصدر ثقة العالم

كشف مركز أبحاث أمريكي "Pew Research Center" عن استطلاع للرأي العام العالمي حول مدى ثقتهم بزعماء الدول العالمية، وأجرى المركز عملية الاستطلاع في 25 دولة والدراسة شملت حوالي 26 ألف شخص من مختلف الدول.

© Sputnik . Grigory Sysov هذا ما أظهره استطلاع للرأي حول ثقة الروس بالرئيس بوتين

وبحسب المركز الأمريكي ، استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخطي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالثقة لدى المواطنين، حيث حصل على نسبة 30% من الأصوات مقابل 27% فقط لترامب.

أما المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فحصلت على النسبة الأعلى من ثقة المواطنين في العالم (52%) وتلاها الرئيس الصيني شين جين بينغ الذي حصل على 34% من ثقة الناس في العالم.

وأشار المركز أن معظم المواطننين الذين شاركوا بالدراسة قلقون من دور الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، حيث اعتبروا أنها تهمل المسائل الحساسة والهامة مع أنها قادرة على حل الأزمات بشكل سريع.

ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن هناك ازدياد كبير في عدد الموافقين على السياسة التي تتبعها الصين دوليا.