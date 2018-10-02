بوتين يتخطى ترامب... وامرأة مصدر ثقة العالم

أما المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فحصلت على النسبة الأعلى من ثقة المواطنين في العالم (52%) وتلاها الرئيس الصيني شين جين بينغ الذي حصل على 34% من ثقة الناس في العالم.
وأشار المركز أن معظم المواطننين الذين شاركوا بالدراسة قلقون من دور الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، حيث اعتبروا أنها تهمل المسائل الحساسة والهامة مع أنها قادرة على حل الأزمات بشكل سريع.
ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن هناك ازدياد كبير في عدد الموافقين على السياسة التي تتبعها الصين دوليا.
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