بالفيديو... ترامب يهين صحفية ويشكك بقدراتها العقلية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإهانة صحفية أمريكية خلال مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض.

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وبحسب الصحيفة الأمريكية ، حادثة إهانة الصحفية الأمريكية التابعة لوكالة " ABS News" الأمريكية، سيسيليا فيغا، بدأت بعد توقيع اتفاقية التجارة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة وعلى أثره خرج ترامب إلى المؤتمر الصحفي في حديقة البيت الأبيض. وخلال إلقاء خطابه، قامت الصحفية برفع يدها لطرح سؤالها، فما كان من ترامب إلا أن وجه أصبعه مرفقا بضحكة، قائلا: "هي مصدومة لأنني اخترتها، هي مصدومة".

لكن الصحفية فيغا ردت على ترامب بالنفي أنها تفاجأت، فقام ترامب بالرد فورا، قائلا: "لا بأس، أنا أعلم أنك لا تفكرين، أنتم لا تفكرون بالأصل".

يذكر أن الصحافة الأمريكية اتهمت الرئيس الأمريكي ترامب بالعنصرية الجنسية من خلال تهجمه غير المبرر على الصحفية الأمريكية والنساء على العموم.