حادث يكشف أخطر نقاط ضعف الطيران الحربي الأمريكي

وأعلن سلاح الطيران الأمريكي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن أحد أيام شهر يونيو/حزيران 2017 شهد حادث تحطم طائرة مسيّرة دون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk.

وذكرت صحيفة "اير فورس" أن الخلل في أداء نظام الملاحة كان وراء الحادث.

وزود نظام الملاحة الطائرة بالمعلومات غير الصحيحة عن مكان وجودها بعدما أقلعت من قاعدة ادفاردز الجوية في كاليفورنيا.

وكانت النتيجة أن الطائرة تسارعت وسط جبال سييرا نيفادا، فارتطمت بإحدى قممها.

© REUTERS / Arnd Wiegmann حادث تحطم طائرة وسط الجبال

وسبَّب الحادث للطيران الأمريكي خسارة مادية قدرها 79 مليون دولار.

وذكرت إحدى قنوات التلفزيون الروسي أن خبراء عسكريين نبهوا في السابق إلى مخاطر اعتماد القوات الأمريكية على نظم المعلوماتية، وبالأخص نظم الملاحة التي يتسبب أي خلل في أدائها في تعطيل كل الأنظمة الأخرى.