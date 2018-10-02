"حماس" تختبر آلية جديدة ضد إسرائيل

وبحسب الموقع الإلكتروني "سوا"، تعتبر حركة "حماس" أن الظروف الحالية في قطاع غزة مواتية لمواجهة جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، وبأن التصعيد المستمر بطول الجدار الفاصل بينهما، خلال مسيرات العودة.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA "الأونروا" تسحب مؤقتا عددا من موظفيها من غزة

وأكد الموقع الإلكتروني أن الحركة تقوم بتدريبات متواصلة لهدف العمل على خطف جنود إسرائيليين خلال المواجهات المحتملة بين الطرفين، وبأن الحركة تقوم بالتدريب على اختراق الجدار الحدودي بين القطاع وإسرائيل، والتسلل إلى الداخل الإسرائيلي، واختطاف إسرائيليين.

يشار إلى أن الكثير من الصحف الإسرائيلية تحذر من اندلاع مواجهة قريبة في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وبأن الوضع الإنساني في القطاع يدفع بالفلسطينيين إلى التظاهر والخروج في "مسيرات العودة" بطول الجدار الفاصل مع إسرائيل، ومحاولة اختراق الجدار والتسلل للداخل الإسرائيلي.