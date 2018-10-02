"حماس" تختبر آلية جديدة ضد إسرائيل

وبحسب الموقع الإلكتروني "سوا"، تعتبر حركة "حماس" أن الظروف الحالية في قطاع غزة مواتية لمواجهة جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، وبأن التصعيد المستمر بطول الجدار الفاصل بينهما، خلال مسيرات العودة.
يشار إلى أن الكثير من الصحف الإسرائيلية تحذر من اندلاع مواجهة قريبة في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وبأن الوضع الإنساني في القطاع يدفع بالفلسطينيين إلى التظاهر والخروج في "مسيرات العودة" بطول الجدار الفاصل مع إسرائيل، ومحاولة اختراق الجدار والتسلل للداخل الإسرائيلي.
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