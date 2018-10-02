إسرائيل تهاجم باسيل

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الهجوم الذي شنه عليه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، والذي صرح فيه الأخير بأنه استدعى سفراء أجانب في لبنان، للمشاركة بجولة في محيط مطار بيروت الدولي.

كتب نتنياهو على صفحته الرسمية على "تويتر": قام وزير الخارجية اللبناني بجولة مشوهة برفقة سفراء أجانب إلى ملعب لكرة القدم، لكنه لم يتجول بهم في مصنع تحت الأرض".

חיזבאללה משקר במצח נחושה לקהילה הבינלאומית באמצעות סיור סרק תעמולתי של שר החוץ הלבנוני, שלקח שגרירים למגרש הכדורגל, אך נמנע מלקחת אותם למפעל התת-קרקעי לייצור טילים מדויקים שנמצא בצמוד לו מתחת לקרקע. שישאלו את עצמם השגרירים מדוע המתינו שלוש יממות עד שביצעו את הסיור… — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ١ أكتوبر ٢٠١٨

وتساءل رئيس الوزراء الإسرائيلي لماذا تأخر الوزير اللبناني ثلاثة أيام منذ خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، مضيفا في تغريدة أخرى على صفحته الرسمية على "تويتر"، بأن "حزب الله يهتم، كعادته، بتنظيف المواقع التي تُكتشف؛ ومن المؤسف أن الحكومة اللبنانية تضحي بأمان مواطنيها لصالح حزب الله، الذي استخدم لبنان رهينة للهجوم ضد إسرائيل".

כדרך קבע חיזבאללה דואג לנקות את השטח באתרים שנחשפו.



מצער שממשלת לבנון מקריבה את שלום אזרחיה בחיפוי על חיזבאללה שלקח את לבנון כבת ערובה לתוקפנותו נגד ישראל. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ١ أكتوبر ٢٠١٨

ورد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على جبران باسيل، أيضا، وكتب في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، إن حزب الله قام بتنظيف المكان، الذي أشار إليه نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة.

يشار إلى أن باسيل أجرى أمس مؤتمرا صحفيا خاصا، دحض فيه وزير الخارجية اللبناني ادعاءات نتنياهو، التي تشير إلى أن "المنظمة الإرهابية" اللبنانية تعمل على تحسين صواريخ أرض — أرض لتصبح صواريخ دقيقة في قواعدها.