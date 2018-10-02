موقع استخباراتي: سلاح إيراني جديد يهدد المصالح الأمريكية والإسرائيلية

قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن إيران مهدت الطريق لسلاح جديد لها يهدد مناطق واسعة في الشرق الأوسط.

ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات دون طيار الإيرانية هي السلاح الإيراني الجديد الذي يمكنه تهديد المصالح الأمريكية في سوريا والعراق وأماكن أخرى، وهو ما ينطبق على المصالح الإسرائيلية، أيضا.

هجوم على "داعش"

© AP Photo / Hasan Jamali, File إيران تحمل ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار النفط

وأفاد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي بأن الهجوم الإيراني على تنظيم "داعش" ، شرقي سوريا، أمس الاثنين، هو الهجوم الإيراني الأول من نوعه، خاصة وأنه جاء عبر 11 طائرة دون طيار.

وأكد الموقع الإلكتروني أن الخطورة في الهجوم أنه للمرة الأولى من نوعها تقوم طائرات دون طيار بمهاجمة أهداف خارج أراضيها، وهو تطور نوعي لصالح منظومة السلاح الإيرانية، التي يمكنها تهديد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة من خلالها.

وأشار الموقع العبري إلى أن الطائرات الإيرانية المسيرة طارت من إيران إلى شرقي سوريا، مخترقة الأجواء العراقية، دون استئذان الحكومة العراقية، وعادت إلى قواعدها سالمة.

"الصاعقة"

وأوضح الموقع العبري الاستخباراتي أن الطائرة الإيرانية دون طيار، هي من نوع "الصاعقة"، وهي تقليد للطائرة الأمريكية "RQ-170" التي نجح الإيرانيون في تطويرها بمساعدة خبراء صينيين، منذ عام 2011.

© REUTERS / Raheb Homavandi بسبب القرارات الأمريكية... وفاة 42 وإصابة العشرات بالعمى في إيران

وأضاف الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن إيران نجحت بتلك الضربة الجوية في تكوين سلاح جوي جديد مكون من طائرات دون طيار يمكنها ضرب أهداف متعددة في أماكن مختلفة في الشرق الأوسط.

العرض العسكري

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الاثنين، عن استهدافه جماعات إرهابية شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران، الأسبوع الماضي، خلال العرض العسكري".

ويشار إلى أنه قتل 25 شخصا، على الأقل، وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا في الأهواز، جنوب غربي إيران، السبت، 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.