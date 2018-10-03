زلزال يوقظ بركانا في إندونيسيا (صور)

نقلت صحيفة "جاكارتا بوست" عن مركز علم البراكين والحد من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، أن بركان سوبوتان في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، حيث وقع زلزال قوي مؤخرا، بدأ يطلق أعمدة الرماد على ارتفاع نحو 4 كيلومترات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاندفاعات بدأت صباح اليوم الأربعاء 3 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقا لتوقعات الخبراء، فإن سحابة الرماد ستواصل التحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي، وبالتالي فهي لن تؤثر على عمل المطار في مدينة مانادو، الواقعة جنوب شرقي الجزيرة.

volcano erupted in central Indonesia on Sulawesi Island.This is the Place where the same island devastated a by an earthquake and tsunami… pic.twitter.com/W6bPIC7pbI — Ramesh (@RHoneykumar) October 3, 2018

ونصح المركز السكان المحليين من الامتناع عن زيارة المناطق المتواجدة على بعد أقل من 6.5 كم من البركان. وتم تحذير سكان القرى القريبة من سوبوتان من إمكانية تدفق الحمم البركانية.

وجاء في بيان المركز: "كما ننصح السكان المحليين باستخدام أجهزة التنفس لتجنب المشاكل التنفسية المحتملة في حال سقوط الرماد". ووزع موظفو إدارة الإغاثة من الكوارث الطبيعية الإندونيسية أقنعة واقية على سكان القرى الواقعة في منطقة الخطر.

A volcano erupts in Indonesia on the same island as earlier #earthquake. (Photo: VCG, IC) pic.twitter.com/D3BPSAW8mW — China Daily (@ChinaDaily) October 3, 2018

وكان زلزال قد ضرب سواحل سولاويسي بالقرب من مدينة بالو، يوم 28 أيلول/سبتمبر، بقوة 6.1 درجة. وتبعته هزة أرضية بقوة 7.4 في المنطقة ذاتها، إضافة إلى عدد من الهزات الارتدادية. وأدى الزلزال إلى حدوث تسونامي، وصل ارتفاعه إلى مترين. وأسفرت الكارثة عن مصرع 1400 شخص وتشريد أكثر من 60 ألف آخرين.

© REUTERS / ANTARA FOTO زلزال في إندونيسيا

وتعتبر إندونيسيا جزءا من الحزام الناري في المحيط الهادئ وهو صدع تكتوني قوي، حيث توجد أكثر الصفائح التكتونية نشاطا، تتحرك إحداها بسرعة 7 سم في السنة.

ويسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة 6-7 آلاف زالزال، بقوة تزيد على 4.0 درجة سنويا.