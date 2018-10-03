لبنان ينتظر غزوا إسرائيليا

ذكرت صحيفة نقلا عن وزير الخارجية اللبناني أن إسرائيل تحاول تبرير عدوان عسكري مرتقب على لبنان.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن لبنان نفى عن نفسه تهمة إيداع صواريخ خاصة بحزب الله في مستودعاته والتي أطلقتها إسرائيل.

وزعمت إسرائيل أنه تم تخزين صواريخ تابعة لحزب الله في محيط مطار بيروت الدولي.

© AFP 2018 / Joseph Eid مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة

واستدعى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل سفراء أجانب في لبنان، للمشاركة بجولة في محيط مطار بيروت الدولي.

وعن نتائج الجولة قال السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين إنهم اقتنعوا ببطلان المزاعم الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية اللبناني اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستغلال منصة الخطابة في هيئة الأمم المتحدة لتبرير عدوان جديد على لبنان.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الخبير الروسي أنتون مارداسوف أن الطرفين (إسرائيل وحزب الله اللبناني) توصلا إلى التوازن القائم على الردع المتبادل والذي لا يريد أحد الإخلال به، ومع ذلك فإن الجميع يستعدون للحرب.