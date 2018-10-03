ترامب قريبا خارج قائمة أغنى 400 شخصية أمريكية

هبط ترتيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 138 درجة في تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية لأغنى 400 شخصية في أمريكا، لتقدر ثروته المالية بحوالي 3.1 مليار دولار أمريكي.

يذكر بأن المجلة قدرت ثروت الرئيس الأمريكي في عام 2015 بـ4.5 مليار دولار أمريكي، أي أنه خسر خلال هذا الوةقت أكثر من مليار دولار.

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هذا وستنشر المجلة تصنيفها الكامل لأغنى 400 شخصية، يوم الأربعاء، يذكر بأن ترامب احتل المركز 248 لعام 2017.

وأرجعت المجلة إلى أنه من بين الأسباب التي أدت لخسارة ترامب بعضا من ثروته، تعود لعدد من العومل السياسية والتجارية، بالإضافة لتراجعه استثماراته في العقارات التجارية.

وأشارت المجلة، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن ملاعب الغولف المملوكة لترامب شهدت انخفاضا في قيمتها السوقية، أبرزها تلك التي تتواجد في مناطق صوتت لصالح هيلاري كلينتون خلال الانتخابات.

وأكملت المجلة أن قيمة شركة ترامب الخاصة بإدارة وترخيص الفنادق قد انخفضت بمقدار 50 مليون دولار في العام الأخير.

وأضافت المجلة بأن ترامب يعتبر أحد أغنى رؤوساء الولايات المتحدة على مر التاريخ.