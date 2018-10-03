مشاركة رسمية... علم إسرائيلي في الإمارات

من المقرر أن تستضيف أبو ظبي بطولة دولية للجودو خلال الشهر الجاري، بمشاركة إسرائيلية.

ذكر الكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف بطولة دولية للجودو، نهاية الشهر الجاري، بمشاركة لاعبين إسرائيليين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها الإمارات مشاركات إسرائيلية.

منتخب #إسرائيل في #الجودو يشارك في ٢٧/١٠ بمسابقة غراند سلام في #ابوظبي

الوزيرة @regev_miri قد تشارك



دولة #الامارات استجابت لطلب الاتحاد الدولي للجودو بمشاركة لاعبين إسرائيليين



لأول مرة تُستخدم الرموز الوطنية؛

علم إسرائيل، نجمة داود وعزف النشيد الوطني اذا فازوا بميدالية ذهبية pic.twitter.com/ClCdrb0ZI3 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 3, 2018

وأكد المحلل السياسي والمذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، شمعون آران، في تغريدة جديدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن هناك فرصة كبيرة لحصد اللاعبين الإسرائيليين للميداليات خلال البطولة، وأنه إذا فاز اللاعبون الإسرائيليون، فإنه يتوجب على البلد المستضيف رفع العلم، وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي، في مشهد لا يحدث في البلدان العربية.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أنه من المرجح حضور الوزيرة ميري ريغيف، وزيرة الشباب والرياضة والعلوم الإسرائيلية إلى البطولة الدولية في الإمارات، وهي البطولة التي ستجرى في الـ27 من الشهر الجاري.