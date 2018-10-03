أوكرانيا تعتمد 7 قوانين من أصل 57 لازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت النائبة الأولى لرئيس برلمان الرادا الأوكراني، إيرينا غيراشينكو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا اعتمدت فقط 7 قوانين من أصل 57 اللازمة لتنفيذ الاتفاق حول اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

هذا وكان المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار وتوسع الاتحاد الأوروبي، يوهانس خان، قد صرح في وقت سابق، أنه من غير الواقعي التحدث عن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، ناصحاً كييف بالتركيز على تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.