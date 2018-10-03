استباقا لزيارة ميركل إلى إسرائيل... عضو كنيست سابق: ألمانيا رأس أفعى

استباقا لزيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل، قال عضو كنيست سابق إن ألمانيا رأس أفعى.

هاجم الدكتور ميخائيل بن آري، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بسبب مطالبة الأخيرة بعدم هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية بالقرب من مدينة القدس.

© AP Photo / Ferdinand Ostrop ميركل مصدر فخر الألمان

أجرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، حوارا مع الدكتور ميخائيل بن آري، عضو الكنيست السابق، والعضو البارز في حركة "كاخ" الإسرائيلية المتطرفة، زعيم حركة "عوتسما يهوديت" اليهودية المتطرفة، الذي هاجم فيه ميركل لتدخلها في الشؤون الإسرائيلية الداخلية ــ على حد قوله.

طالب بن آري المستشارة الألمانية، ميركل، بالابتعاد عن الشؤون الداخلية لبلاده، زاعما أن قرية خان الأحمر تابعة لدولته، وهي تهدد استقرار إسرائيل. مدعيا أن ألمانيا رأس أفعى لمجرد مطالبة ميركل بوقف هدم القرية الفلسطينية.

يشار إلى أن ميركل في طريقها إلى إسرائيل، حيث ستحط طائرتها مساء اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية؛ حيث استبق الفلسطينيون تلك الزيارة بمطالبتها بوقف هدم قرية خان الأحمر.

© REUTERS / Francois Lenoir موغيريني تحذر إسرائيل من عواقب تدمير "خان الأحمر" خرج بضعة أهالي من القرية للتظاهر، حاملين العلم الفلسطيني، وصورا لميركل، وشعارات يدعونها من خلالها للمساعدة في وقف هدم القرية.

وكانت محكمة إسرائيلية محلية قد وافقت على عملية هدم القرية، ومن المتوقع أن تبدأ إسرائيل بذلك، في أي وقت.

بالمقابل، تعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة حول خطط الهدم، حيث حثت الدول الأوروبية الكبرى على تجنب أعمال كهذه.

كما قالت منظمة "أمنستي" إن عملية هدم قرية خان الأحمر "غير قانونية"، وإنها بمثابة "جريمة حرب".

وتأتي عملية الهدم مع وصول ميركل إلى إسرائيل، مساء الأربعاء، وكانت ألمانيا من بين الدول الأوروبية، التي دعت إسرائيل إلى الامتناع عن تنفيذ خطط الهدم.