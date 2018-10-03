بعد وصول "إس 300"... تحرك عسكري جديد في سوريا

قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن هناك خطوة عسكرية أخرى ستجري في سوريا، بعد وصول بطاريات صواريخ "إس 300" إليها.

ادعى الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء اليوم الأربعاء، أن الخطوة الروسية التالية في سوريا تتمثل في دمج نظام الدفاع الجوي السوري بنظام الدفاع الجوي الروسي الموجود في موسكو.

وزعم الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن إعلان موسكو عن نقل بطاريات صواريخ "إس 300" الروسية إلى سوريا هو الخطوة العسكرية الحالية في سوريا، إنما هناك خطوة أخرى مكملة لها، تتعلق بنظام مراقبة موحد بين الجبهتين، الروسية والسورية، وهو ما سيبدأ العمل به، في العشرين من الشهر الجاري.

وذكر الموقع أن موسكو ستقوم بالعمل على ربط أو دمج النظام الدفاعي الجوي السوري بنظيره الروسي، المعروف باسم "C3"، وهو جزء من النظام الدفاع النووي الروسي، بوجه عام.

وأوضح الموقع، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، أن هذه المنظومة الدفاعية خلقت وضعا استراتيجيا جديدا في سوريا أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ما يعني ـ بحسب الموقع ـ أن القوتين، الإسرائيلية والأمريكية، أضحتا أمام نظام مضاد للطائرات، مثبت في جميع أنحاء روسيا، وهو تحدي جديد في الشرق الأوسط، خاصة بين القوتين العظميين، روسيا والولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، أكد الموقع عبر تقريره المطول أنه رغم تدريب سلاح الجو الإسرائيلي على مواجهة صواريخ "إس 300" في كل من اليونان والولايات المتحدة الأمريكية، عبر مناورات مشتركة، فإن السلاح الروسي الموجود في سوريا جديد، وربما مختلف عن سابقيه الموجودين في اليونان والولايات المتحدة.

وأنهى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي تقريره بالإشارة إلى أن النظام الدفاعي الروسي السوري المركب في سوريا بات بإمكانه التصدي أو التعامل مع طائرات "إف 22" الشبح الأمريكية، و"إف 35" الإسرائيلية، الأمريكية الصنع.