مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار في الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام محلية وخدمات الطوارئ أن أعيرة نارية أصابت 5 من ضباط إنفاذ القانون أحدهم لفظ أنفاسه وذلك بالقرب من مدينة فلورنس بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، قبل إلقاء القبض على مشتبه به.

© REUTERS / Harrison McClary جرحى بإطلاق نار في الولايات المتحدة

موسكو — سبوتنيك . ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية عن الواقعة التي حدثت أمس الأربعاء، لكن مكتب إدارة الأزمات في فلورنس كتب على تويتر "واقعة إطلاق النار انتهت والمشتبه به رهن الاحتجاز".

ونصح المكتب الناس بالابتعاد عن مكان الحادث الذي وقع في منطقة سكنية تعرف باسم (فنتيدج بليس) على المشارف الغربية لفلورنس.

ومن جانبه، تضامن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الضحايا وكتب على "تويتر"، "أفكاري وصلواتي مع حاكم مقاطعة فلورنس وقسم شرطة فلورنس الليلة، في ولاية كارولينا الجنوبية. نحن ممتنون إلى الأبد لما يقوم به موظفو إنفاذ القانون على مدار 24/7/365.