مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار في الولايات المتحدة

ونصح المكتب الناس بالابتعاد عن مكان الحادث الذي وقع في منطقة سكنية تعرف باسم (فنتيدج بليس) على المشارف الغربية لفلورنس.
ومن جانبه، تضامن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الضحايا وكتب على "تويتر"، "أفكاري وصلواتي مع حاكم مقاطعة فلورنس وقسم شرطة فلورنس الليلة، في ولاية كارولينا الجنوبية. نحن ممتنون إلى الأبد لما يقوم به موظفو إنفاذ القانون على مدار 24/7/365.
My thoughts and prayers are with the Florence County Sheriff’s Office and the Florence Police Department tonight, in South Carolina. We are forever grateful for what our Law Enforcement Officers do 24/7/365. https://t.co/ZwDmDthItD— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)