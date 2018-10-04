وزير الخارجية البريطاني: روسيا قد تواجه عقوبات جديدة

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الخميس، أن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة عليها، وفقا لوكالة "أسوسييشن".

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لما أفادت به الوكالة، فقد أعلن هانت أن روسيا قد تواجه عقوبات بسبب وجود "أدلة دامغة" على مزاعم تشير إلى أنها حاولت تنفيذ هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW هولندا: واشنطن تعتزم نشر اتهامات ضد بعض "عملاء الاستخبارات الروسية"

يذكر أنه سبق وأفادت وزارة الدفاع الهولندية بأن الأجهزة الأمنية الهولندية أحبطت هجوما إلكترونيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووفقا لما أعلنته وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، فقد طرد أربعة مواطنين روس من حملة الجوازات الدبلوماسية من البلاد يوم 13 نيسان/أبريل من العام الجاري، للاشتباه في ضلوعهم بأعمال القرصنة.

ومن جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الاتهامات بـ هوس التجسس".

ووصف مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اتهامات هولندا المزعومة لبلاده بهجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالحماقة، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها، وأن روسيا لها أصلا حق الوصول لمعلومات المنظمة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لن تكن هناك أي هجمات ولا يمكن لها أن تكون. وان هذه [الاتهامات] لا علاقة لها بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ولا بالمنظمة. هذا يتعلق بالسياسة الظلامية لبعض الدول الغربية التي وصلت إلى ذروتها".