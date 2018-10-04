الرئيس الأوكراني يوافق على تمديد قانون الوضع الخاص لدونباس حتى نهاية عام 2019

وافق الرئيس الأوكراني ، بيوتر بوروشينكو، اليوم الخميس، على تمديد العمل بقانون الوضع الخاص لدونباس حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

© Sputnik . Alex Vitvitsky أوكرانيا تعتمد 7 قوانين من أصل 57 لازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

كييف — سبوتنيك . جاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الأوكراني بأن وثيقة القانون أعيدت إلى المجلس الأعلى الأوكراني في 4 تشرين الأول/ أكتوبر حاملة توقيع الرئيس.

هذا واقترح الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، يوم أمس الأربعاء، تمديد العمل بقانون الوضع الخاص لدونباس لمدة عام آخر، جاء ذلك في مشروع قانون نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوكراني.

وبموجب هذا القانون يتم فرض نظام الإدارة الذاتية الخاص في بعض مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد)، بشكل مؤقت، لفترة تنتهي بعد عام واحد، اعتبارا من تاريخ دخول قانون "حول خلق الظروف اللازمة للتسوية السلمية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك" قيد النفاذ.

وكانت كييف الرسمية قد تعهدت، بموجب اتفاقيات مينسك بمنج الوضع الخاص لبعض مناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، وتم اعتماد القانون بهذا الشأن في عام 2014 ولكن لم يتم تطبيقه، وينص القانون على أن بعض المناطق في هاتين المقاطعتين (إقليم دونباس)، غير خاضعة لسيطرة كييف، سيتم منحها وضعا خاصا، شريطة إجراء الانتخابات الخاصة وفقا للقوانين الأوكرانية وتحت إشراف المراقبين الدوليين، ومع ذلك، لم تجر الانتخابات، وظل موضوع الوضع الخاص حبرا على ورق.

واعتمد القانون لمدة ثلاث سنوات وتنتهي فترة سريانه في 18 تشرين الأول/ أكتوبر.