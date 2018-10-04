بوتين يهنئ صالح بانتخابه رئيسا للجمهورية العراقية

© Sputnik . Mohamed Hemeda الحلبوسي لـ"سبوتنيك": لن نسمح بأن يكون العراق جسرا لضرب دول شقيقة

بغداد — سبوتنيك . قالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان اليوم الخميس: "إن الرئيس الروسي أعرب في رسالة التهنئة التي نقلها السفير الروسي لدى بغداد مكسيم مكسيموف عن ثقته بأن تولي برهم صالح هذا المنصب الرفيع سيساهم في تعزيز سيادة العراق وتوحيد الصف الوطني والاستقرار السياسي للبلاد".

وأشار بوتين إلى استعداد روسيا الاتحادية لمواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين.

من جهته عبر الرئيس العراقي برهم صالح عن شكره للرئيس الروسي على رسالته، محملا السفير مكسيموف تحياته وتمنياته للرئيس الروسي بموفور الصحة والنجاح وللعلاقات العراقية الروسية مزيدا من التطور والتعضيد.

يذكر أن مجلس النواب العراقي انتخب، الثلاثاء الماضي، السياسي الكردي البارز برهم صالح رئيسا للعراق، خلفا لفؤاد معصوم.

وتربط بغداد وموسكو علاقات اقتصادية قوية، وتستحوذ شركات النفط الروسية على مشروعات عدة داخل العراق خاصة شمالي البلاد.