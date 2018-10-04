قديروف يشيد بالصداقة المتينة بين الشيشان والبحرين

أعرب رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، عن امتنانه لوفد البحرين الذي وصل في زيارة إلى غروزني، مؤكدا أن صداقة متينة تربط الشعبيين الشيشاني والبحريني.

© Sputnik . Mikhail Klementev بعد تأديته لمناسك الحج... محمد بن سلمان يستقبل رمضان قاديروف (صور)

موسكو- سبوتنيك . وكتب قديروف على حسابه في "تلغرام" اليوم الخميس: ""أنا ممتن لأمير البحرين، الأخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، لحضوره احتفالاتنا بمناسبة الذكرى السنوية الـ200 لتأسيس مدينة غروزني. تربطنا صداقة أخوية مع البحرين".

هذا ووصل وفد من البحرين أمس الأربعاء بدعوة رسمية من الرئيس الشيشاني للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة يوم المدينة؛ وترأس الوفد البحريني الممثل الشخصي لملك البحرين — الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة.

وتضمنت الفعاليات التي نظمتها الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة، افتتاح حديقة تحمل اسم ملك الأردن الراحل "الحسين بن طلال".

وحضر الحفل مسؤولون شيشان وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا وجمع غفير من المواطنين الشيشان.