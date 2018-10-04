متحدث "أنصار الله": تحرك البرلمان الأوروبي خطوة إيجابية نرحب بها

رحبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بدعوة البرلمان الأوروبي، لإيقاف القتال في اليمن، وإدانته لما يتعرض له المدنيون من انتهاكات.

القاهرة — سبوتنيك، قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس: "نرحب بما صدر عن البرلمان الأوروبي من دعوة لوقف العدوان، وإدانة قصف المدنيين والمعالم الثقافية والأثرية".

واعتبر عبد السلام "تحرك البرلمان الأوروبي تجاه السلام، بشكل فاعل، خطوة إيجابية".

نرحب بما صدر عن الاتحاد الاوربي من دعوة لوقف العدوان على اليمن وادانة قصف المدنيين والمعالم الثقافية والأثرية والسعي لفك الحصار على الشعب اليمني واستئناف المفاوضات السياسية ونعتبر تحرك الاتحاد الاوربي تجاه السلام بشكل فاعل خطوة إيجابية. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

وطالب ​البرلمان الأوروبي، اليوم، السعودية والأطراف الأخرى، ​بوقف فوري للقتال، ورفع الحصار عن أبناء الشعب اليمني؛ مُديناً، في الوقت ذاته، الانتهاكات بحق المدنيين — بحسب صحيفة "الخليج أونلاين".

وصادق البرلمان على "قرار يدين استمرار الحرب في اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، من جميع الأطراف"؛ كما دعا إلى حظر بيع الأسلحة وتكنولوجيا مراقبة الإنترنت للإمارات.