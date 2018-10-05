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06:06 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ

    أول رد فعل من الصين على تصريحات نائب ترامب

    © AP Photo / Ng Han Guan
    العالم
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    أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أن تصريحات نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، حول تدخل الصين في الانتخابات الأميركية مليئة بافتراءات لا أساس لها. وتعرب بكين عن احتجاجها الشديد.

    بكين — سبوتنيك. وقالت الدبلوماسية، بحسب موقع الخارجية الصينية: "إن خطاب بنس ذو الصلة، مليء بنقد لا أساس له للسياسة الخارجية والداخلية الصينية، والتصريحات حول تدخل الصين في الانتخابات الأميركية هي افتراء، وهي ملفقة ومضللة تماما، الصين تعرب عن احتجاجها بشدة ضد ذلك".

    نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
    © AP Photo / Mark Humphrey
    بنس يتهم الصين بمحاولة تغيير الرئيس الأمريكي
    وكان نائب الرئيسي الأميركي مايك بنس، قد أشار، يوم الأربعاء المنصرم، إلى أن الصين استخدمت "دبلوماسية الديون" لنشر نفوذها. كما نوه في حديثه إلى بيانات الاستخبارات الأميركية، التي أشارت إلى أن بكين تعتزم استغلال أي تناقض بين السلطات الفيدرالية والمحلية في الولايات المتحدة. وأن "محاولات التدخل الروسية" في الشؤون الأميركية تبدو ضئيلة مقارنة بما تقوم به الصين.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتهم الصين، يوم أمس الخميس، بالسعي للتدخل في انتخابات الكونغرس المقررة يوم الـ 6 من تشرين الثاني/نوفمبر، قائلاً إن بكين لا ترغب في نجاح حزبه الجمهوري نظراً لموقف الرئيس من التجارة.

    وقال ترامب في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إن الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا القادمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. والوقوف ضد إدارتي.

    وتخطط واشنطن لاتهام بكين بـ "أعمال عدائية" تجاه القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، ودعم الادعاءات بالأدلة، جاء ذلك وفقا لموقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض.

    هذا ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأميركية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنه "لا أساس لها على الإطلاق".

    وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الولايات المتحدة وبلدان أخرى، أنه لا يوجد دليل يدعم ذلك. كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمسؤولين الأمريكيين، أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, التدخل الصيني في الانتخابات الأمريكية, تصريحات, الخارجية الصينية, مايك بنس, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
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