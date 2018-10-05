الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للسلام

© AP Photo / Fernando Vergara جائزة نوبل للفيزياء 2018 تمنح لمكتشفين في مجال فيزياء الليزر

القاهرة- سبوتنيك . وأعلنت اللجنة، اليوم الجمعة: "لجنة جائزة نوبل قررت منح جائزة نوبل للسلام 2018 لدينيس مكويغي ونادية مراد لجهدهما في إنهاء استخدام العنف الجنسي كوسيلة في النزاعات المسلحة".

وأضافت اللجنة أن "الفائزين قدما مساهمة كبيرة للفت الانتباه ومكافحة مثل هذا الجرائم… جرائم الحرب". وتبلغ قيمة جائزة نوبل تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وأعلنت مؤسسة "نوبل" أن القيمة المالية لجائزة "نوبل" سترتفع 12.5 % هذا العام، مع تحسن أوضاع المؤسسة المادية بعد سنوات من الزيادة في المصروفات.

وأشارت اللجنة أن أرنولد حصلت على الجائزة، بسبب "التطوير الموجه للإنزيمات الكيماوية والعقاير الجديدة" الذي قامت به.

فيما حصل سميث وينتر على الجائزة مناصفة بسبب "التغيير والاختيار الجيني لتطوير بروتينات تحل مشاكل كيميائية للبشرية".