استكمالا لـ"صفقة القرن"... خطة جديدة لتصفية "الأونروا" في القدس

ذكرت القناة الثانية العبرية أن بلدية القدس الإسرائيلية تمهد الطريق لتصفية وجود وكالة دعم وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في القدس، من إغلاق للمدارس والمؤسسات والعيادات الطبية والمقار الإغاثية، وغيرها من الهيئات والمؤسسات التابعة للوكالة.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA شروط إسرائيلية قبل إعادة تمويل "الأونروا"

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الخميس، بأن البلدية الإسرائيلية خططت لإنهاء أو لتصفية الوكالة الدولية، عبر مصادرة جميع المباني الصحية والتعليمية والمؤسسات التابعة لـ"الأونروا"، وتحويلها إلى مبان تابعة للبلدية، فيما سيتم إنهاء وجود مخيم شعفاط، كمخيم للاجئين ومصادرة الأراضي التي يقام عليها المخيم.

وأوضحت القناة العبرية الثانية أن الإدارة الأمريكية بدأت هذه الخطة، والمتعلقة بتصفية ملف "اللاجئين الفلسطينيين"، حينما أعلنت عن وقف المساعدات المادية للفلسطينيين، وإغلاق مقار الوكالة بقطاع غزة، وبأن بلدية القدس تستكمل هذه الخطة بمصادرة المقار الخاصة بالوكالة في المدينة.

وتشمل الخطة التي ستقدم للحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها، بحسب ما صرح به، رئيس بلدية القدس، نير بركات، مصادرة مدرستين للبنات، وواحدة للأولاد في مخيم شعفاط، إضافة إلى معهد التدريب المهني، والعيادة الكبرى، منها مدرسة للبنات في بلدة صور باهر، ومدرسة أخرى في وادي الجوز، وثالثة للبنين في سلوان، ومركز للمرأة وآخر للطفولة، وكافة المراكز الإغاثية.