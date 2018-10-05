استطلاع: استياء معاملة الروس والأمريكيين تجاه بعضهم لبعض

فقد الروس الثقة في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حل النزاعات، حيث أن 19% من المستطلعين فقط ما زالوا يصدقونه، مقارنة مع نتائج الاستطلاع قبل عام، والتي بلغت 53%.

© REUTERS / Jonathan Ernst استطلاع: ترامب يثير رعب الألمان أكثر من الإرهاب

ولقد استاء موقف الروس تجاه الأمريكيين بشكل كبير خلال العام الماضي، كما بين مركز أبحاث " بيو ريسورتش ".

ويرى حوالي ربع الروس 26% أن العلاقات مع الأمريكيين جيدة، لكن هذه النسبة قليلة مقارنة مع عام 2017، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، حيث كانت النسبة 41%. وفي الوقت نفسه، هذه فإن النسبة أكثر من عام 2015، ففي السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، انخفض هذا الرقم إلى حد أدنى تاريخي وهو 15%.

ومن جهة ثانية تدهور موقف الأمريكيين تجاه الروس، حيث أن 21% من المقيمين في الولايات المتحدة يقدرون موقفهم بالجيد تجاه الروس، مقارنة بنسبة 29% العام السابق.

ولا يزال تقييم صحة سياسة رئيس بلد آخر، سواء بين الروس أو الأمريكيين، منخفضًا، فقدر حوالي 21% من الأمريكيين إنهم يثقون في تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي نفس الوقت، اكتشف علماء الاجتماع أن الروس فقدوا الثقة في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: 19% فقط من المستجيبين يؤمنون الآن في قدرته على حل النزاعات، مقارنة بـ 53% بعد انتخابه لهذا المنصب.