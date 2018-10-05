استطلاع: استياء معاملة الروس والأمريكيين تجاه بعضهم لبعض

ويرى حوالي ربع الروس 26% أن العلاقات مع الأمريكيين جيدة، لكن هذه النسبة قليلة مقارنة مع عام 2017، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، حيث كانت النسبة 41%. وفي الوقت نفسه، هذه فإن النسبة أكثر من عام 2015، ففي السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، انخفض هذا الرقم إلى حد أدنى تاريخي وهو 15%.
ومن جهة ثانية تدهور موقف الأمريكيين تجاه الروس، حيث أن 21% من المقيمين في الولايات المتحدة يقدرون موقفهم بالجيد تجاه الروس، مقارنة بنسبة 29% العام السابق.
ولا يزال تقييم صحة سياسة رئيس بلد آخر، سواء بين الروس أو الأمريكيين، منخفضًا، فقدر حوالي 21% من الأمريكيين إنهم يثقون في تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي نفس الوقت، اكتشف علماء الاجتماع أن الروس فقدوا الثقة في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: 19% فقط من المستجيبين يؤمنون الآن في قدرته على حل النزاعات، مقارنة بـ 53% بعد انتخابه لهذا المنصب.
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