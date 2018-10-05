أردوغان يهاجم إسرائيل ويدعو لتشكيل مجلس أمن من القارات السبع

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إسرائيل، مجددا، لعدم تطبيقها للقرارات الدولية التي تتخذها الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، لفت أردوغان إلى أن الفشل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية يعود لعدم تطبيق أي من القرارات العديدة المتخذة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، قائلا:"لا أحد يمكنه التلفظ بشيء عندما ترفض إسرائيل ذلك (القرارات)، لأن هناك 5 أعضاء دائمين، إذا اعترض أحدهم فإن القضية منتهية".

© AP Photo / Murad Sezer أردوغان يدرس إجراء استفتاء على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي دعا أردوغان خلال الجلسة الختامية لـ"المنتدى الفكري" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية "تي آر تي وورلد"، في مدينة إسطنبول، إلى تشكيل مجلس أمن دولي من "القارات السبع"، وإلى تناوب الدول على صفة العضوية الدائمة فيه.

وأشار أردوغان إلى أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة حاليًا، مؤكدًا ضرورة أن يتشكل مجلس أمن دولي، تتمتع فيه جميع تلك الدول بصفة العضوية الدائمة، بشكل متناوب.

وأضاف أنه في حال فشل ذلك، فإنه من المستحيل تحقيق العدالة في هذا العالم بقرارات الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن.

وقال بهذا الخصوص:

"علينا أن ننجح في تشكيل مجلس أمن تابع للأمم المتحدة يضم القارات السبع".

ولفت إلى أن عهد العضوية الدائمة لمجلس الأمن قد انتهى، لأن ذلك كان من شروط الحرب العالمية الثانية ، مشددا أن الوقت قد حان للتغيير لأن العالم حاليا لا يعيش الظروف نفسها.

وذكر أردوغان أن العالم بدأ بعد الحرب العالمية الثانية بالبحث عن مؤسسات جديدة في سعيه لتحقيق العدالة، مبينا أن الأمم المتحدة ظهرت كنتاج لتلك المساعي.