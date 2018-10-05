ترامب يسلم "طائرة المستقبل" إلى النرويج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة طائرات لا وجود لها.

وذكرت جريدة أمريكية أن الرئيس ترامب صرح، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تسلّم "أولى طائرات إف52" إلى النرويج.

في الحقيقة فإن الطائرة التي أعلن ترامب توريدها للنرويج لا وجود لها إلا في أحد برامج ألعاب الكمبيوتر.

وكانت هذه الطائرة موجودة في السابق. وتم تصميمها في إطار مشروع طائرة المستقبل الذي عمل مهندسو شركة "لوكهيد مارتين" فيه في نهاية ثمانينات القرن الماضي. ورفضها البنتاغون حين وافق على أن تصنع الشركة طائرة "إف-22".

ووفق مدير المشروع شيرما مالين فإن الطائرة التي اصطلح مصمموها على تسميتها بـA/F-X هي طائرة خفية أو شبحية تتميز بالقدرة على التحليق لمسافة أكبر.