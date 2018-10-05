رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد الوضع في غزة

أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال هرتسي هاليفي، جلسة تقييمية للوضع في قطاع غزة، بزيارة بالقرب من الجدار الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، على صفحته الرسمية على "تويتر"، في تغريدة جديدة، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أعرب عن تقديره الكبير للقوات القتالية والقادة الإسرائيليين الذين يعملون يوميًا في مواجهة التحديات الأمنية في غزة.

أجرى رئيس الأركان الجنرال غادي #أيزنكوت وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد فرقة غزة تقديرًا للوضع مع القادة في الحدود مع #غزة.

لقد أعرب رئيس الأركان عن تقديره الكبير للقوات القتالية والقادة الذين يعملون يوميًا في مواجهة التحديات الأمنية في #غزة ويسمحون للسكان بالعيش بالامن. pic.twitter.com/1k30RyMO5M — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

يشار إلى أن الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الفلسطينيين لمشاركة واسعة في مظاهرات اليوم الجمعة، التي تأتي تحت اسم "الصمود والثبات"، وذلك في مخيمات العودة بالمناطق الشرقية لقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد عزز تواجده على طول الحدود مع قطاع غزة، محملا حركة "حماس" مسؤولية ما يحدث "داخل وخارج قطاع غزة" مؤكدا أنه مستعد لمختلف السيناريوهات. كما ونشر الجيش عددا من منظومة "القبة الحديدية" في عدة مواقع من مستوطنات "غلاف غزة" خشية من إطلاق صواريخ من القطاع.