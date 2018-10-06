"نجمة الموت" من إنتاج الصين

وقالت صحيفة الرصد العسكري (ميليتري ووتش) إن الجيش الصيني أعلن نيته لتطوير قمر صناعي مزود بجهاز الليزر لاصطياد الغواصات.

ويفترض أن يقدر القمر الصناعي المسمى بـ"نجمة الموت" على اكتشاف الغواصات المعادية على مسافة تصل إلى 500 متر تحت سطح الماء.

ورصدت الصحيفة أن جمهورية الصين الشعبية تعمل بنشاط عال في تعزيز دفاعاتها. وقد صنعت من جل ذلك صاروخ PL-21 واشترت منظومات "إس-400" وزودت جيشها بصواريخ DF-21D القادرة على تدمير حاملات الطائرات. ومن المنطق أن تعمل الصين في إيجاد سلاح قادر على تدمير غواصات الخصم.

ووفق دائرة الأبحاث في وزارة الدفاع الأمريكية فإن شعاع الليزر يستطيع في الوقت الحالي أن يصل إلى مسافة 200 متر تحت سطح الماء. وهذا يعني أن القمر الصناعي الصيني المضاد للغواصات شيء لا مثيل له.

ويفترض أن تقدر "نجمة الموت" على تحديد مكان وجود الغواصة وسرعتها وشكل جسمها.

ويُتوقع أن تدخل "نجمة الموت" الخدمة في الجيش الصيني في الأعوام القليلة المقبلة.