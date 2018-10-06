ميلانيا ترامب تثير غضب الأفارقة... ماذا وضعت فوق رأسها (صورة)

تعرضت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب لانتقادات بعد أن ظهرت بقبعة، يقول البعض إنها مرتبطة بفترة الاستعمار.

ووضعت ميلانيا فوق رأسها قبعة بيضاء صلبة أثناء رحلة سفاري في كينيا، وتجولت بسيارة مكشوفة بين الحيوانات البرية كالفيلة والحمير الوحشية.

القبعة التي وضعتها كانت رائجة من قبل المستكشفين الأوروبيين في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، واستخدمها ضباط الجيش فيما بعد، وأصبحت رمزا للاحتلال، ما أثار العديد من الانتقادات وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

Melania Trump criticised for wearing colonial-style hat during Kenyan safari https://t.co/H26iqG5aUO pic.twitter.com/VlLPzS05WY — SaharaTribune (@saharatribune) October 6, 2018

وكانت رويترز ذكرت أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب قرأت للأطفال في دار للأيتام وأطعمت فيلا صغيرا وقامت برحلة سفاري قصيرة يوم الجمعة في كينيا ثالث دولة تزورها ضمن جولة أفريقية تستغرق قرابة أسبوع.

وفي موقف آخر، واجهت فيه ميلانيا موقفا محرجا، عندما تراجعت بخطوات سريعة إلى الوراء وواجهت خطر التعثر بعد أن أوشك فيل صغير أن يصدمها في مركز لإنقاذ الحيوانات في نيروبي بكينيا اليوم الجمعة 5 أكتوبر/ تشرين الأول مما دفع الموظفين الواقفين بالقرب منها للتدخل لتأمين سيدة الولايات المتحدة الأولى.

Melania Trump criticised for wearing colonial-style hat during Kenyan safari 🤣 pic.twitter.com/AVF91yh5M3 — John Chard (@JohnChardRE) October 6, 2018

ووصلت السيدة الأمريكية الأولى إلى كينيا الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول في المحطة الثالثة من جولتها في أفريقيا التي تشمل أربع دول.

وتزور ميلانيا ترامب مصر، اليوم السبت 6 أكتوبر، قبل العودة إلى الولايات المتحدة.