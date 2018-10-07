شرطة واشنطن تحتجز أكثر من 160 شخصا تظاهروا ضد اعتماد كافانو

احتجزت الشرطة في واشنطن، أمس السبت، 164 شخصا كانوا يحتجون ضد اعتماد بريت كافانو، لمنصب قاضي في المحكمة العليا الأمريكية.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الشرطة، احتجز الأشخاص بسبب مخالفتهم للنظام العام، وقام بعضهم بذلك في القاعة، التي جرت فيها عملية التصويت. وبسبب هذا، اضطر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي يرأس مجلس الشيوخ إلى وقف الإجراءات [اعتماد الترشيح] عدة مرات والطلب من الحراس إخراج المتظاهرين من القاعة.

© AFP 2018 / Saul Loeb مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد ترشيح كافانو المتهم بالتحرش الجنسي لعضوية المحكمة العليا

وأضاف بيان الشرطة، بعد فترة وجيزة من الاحتجاز، تم إطلاق سراح جميع المتظاهرين.

وبلغ، في وقت سابق، مجموع عدد المحتجزين خلال الاحتجاج على تعيين كافانو في المحكمة العليا الأمريكية المتهم بالتحرش 302 شخصا في واشنطن.

هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقر يوم أمس السبت، ترشيح القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا. وصوت غالبية الأعضاء البالغ عددهم 100 لصالح ترشيح كافانو.

وواجه كافانو اتهامات بالتحرش الجنسي من كريستين فورد، الأستاذة الجامعية، وامرأتين آخرتين، وهو ما نفاه في شهادة مؤثرة الأسبوع الماضي.

وأمر البيت الأبيض الأسبوع الماضي مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء تحقيق آخر حول كافانو، وخلص التحقيق الخميس الماضي، إلى عدم وجود أدلة على الاتهامات. وانتقد النواب الديمقراطيون التحقيق واصفين إياه بـ "المحدود النطاق".