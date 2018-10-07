خبر سار للمواطنين العمانيين الراغبين بزيارة إيران

واعتبارا من 2 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، يستطيع المواطنين العمانيين الدخول والخروج إلى إيران دون طبع ختم في جواز السفر، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية العمانية على موقع "تويتر".
تنويه:— وزارة الخارجية (@MofaOman) October 4, 2018
تتويجا للعلاقات الطيبة بين #السلطنة و #إيران:
السلطات المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة، تقرر إلغاء تأشيرة الدخول الى #ايران من جانب واحد عن مواطني السلطنة، و دون طبع ختم الدخول والخروج في جواز السفر وذلك اعتبارا من اليوم الثاني من شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م
وبهذا الخصوص أكد وزير التجارة والصناعة العماني، أن الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالغاء تأشيرة دخول المواطنين العمانيين سيزيد التجارة بين البلدين.
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