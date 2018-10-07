خبر سار للمواطنين العمانيين الراغبين بزيارة إيران

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أنه تتويجا للعلاقات الطيبة بين السلطنة وإيران، فإن طهران قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى إيران من جانب واحد عن مواطني السلطنة.

واعتبارا من 2 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، يستطيع المواطنين العمانيين الدخول والخروج إلى إيران دون طبع ختم في جواز السفر، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية العمانية على موقع "تويتر".

تنويه:

تتويجا للعلاقات الطيبة بين #السلطنة و #إيران:

السلطات المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة، تقرر إلغاء تأشيرة الدخول الى #ايران من جانب واحد عن مواطني السلطنة، و دون طبع ختم الدخول والخروج في جواز السفر وذلك اعتبارا من اليوم الثاني من شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م — وزارة الخارجية (@MofaOman) October 4, 2018

وبهذا الخصوص أكد وزير التجارة والصناعة العماني، أن الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالغاء تأشيرة دخول المواطنين العمانيين سيزيد التجارة بين البلدين.