مقتل عناصر من "داعش" بضربات جوية أفغانية في إقليم ننغرهار

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 26 مسلحا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وإصابة عشرة آخرين، بضربات جوية نفذها الجيش الأفغاني، يوم أمس الأحد، بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.

كابول- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية على صفحتها على موقع "فيسبوك": "يوم أمس، قتل 26 داعشيا وأصيب 10 آخرين بضربات جوية على خوغياني وأتشين في ننغرهار".

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم"، وبين مسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".