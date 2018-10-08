اغتيال صحفية بلغارية بطريقة وحشية ومنظمة الأمن الأوروبية تطالب بتحقيق فوري

أثار مقتل الصحفية البلغارية، فيكتوريا مارينوفا، استياء كبيرا في أوساط الاتحاد الأوروبي، لتدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لفتح تحقيق سريع في الحادثة.

صرح ممثل منظمة الأمن و التعاون الأوروبية حول حرية الإعلام، أرليم دزير، على أنه صدم لقتل الصحفية البلغارية والطريقة الوحشية التي استخدمت لقتلها.

ودعا سلطات البلاد لفتح تحقيق سريع لمعرفة ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على من يقف وراء هذه الجريمة النكراء، بحسب ما نقل موقع "tvzvezda" الروسي.

وقال: "صدمت لقتل الصحفية بطريقة وحشية، وسأتابع عن كثب مجريات التحقيق، كما وأحث السلطات الرسمية على العثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت.

وتحديد ما إذا كانت عملية القتل ترتبط بما تمارسه الصحفية في عملها".

يذكر بأن تقارير صحفية كانت نشرت خبر مقتل الصحفية، فيكتوريا مارينوفا، صاحبة الـ30 عاما بطريقة وحشية، وتم العثور على جثتها في حديقة بمدينة روزا البلغارية بالقرب من نهر الدانوب.

وكانت الصحفية قد أطلقت مشروع عمل خاص وتحديدا في سبتمبر/أيلول، من أجل التقصي وجمع الحقائق حول أموال مسروقة من الاتحاد الأوروبي.