الخارجية الروسية: احترام السيادة السورية شرط للحوار بين دمشق وواشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الإثنين، أن موسكو ترحب بالبحث عن تفاهم متبادل بين دمشق وواشنطن، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة عملية التسوية، إلا أن مثل هذا الحوار ممكن فقط بشرط احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.