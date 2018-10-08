سيناتور أمريكي يحذر السعودية من "عواقب مدمرة" في أزمة خاشقجي

حذر السيناتور البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي غراهام، المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من "عواقب مدمرة"، في حال تأكدت المعلومات التي تفيد بمقتل الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

وقال غراهام، عبر حسابه على "تويتر"، إن الرياض يجب أن تقدم "إجابات صادقة"، بعد أن ذكر مصدر في الحكومة التركية أن السعوديين قتلوا جمال خاشقجي، عندما زار قنصلية المملكة في إسطنبول، وفقا للوكالة الفرنسية.

وغرد غراهام: "نحن متفقون على أنه إذا ما تأكدت الاتهامات ضد الحكومة السعودية، فإن ذلك سيكون مدمرا للعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، وسيكون ثمة ثمن كبير يتعين دفعه وليس اقتصاديا فحسب".

We agree if there was any truth to the allegations of wrongdoing by the Saudi government it would be devastating to the US-Saudi relationship and there will be a heavy price to be paid — economically and otherwise. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2018

وأكد ليندسي غراهام أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كروكر، يتفق معه في الرأي.

We agree if there was any truth to the allegations of wrongdoing by the Saudi government it would be devastating to the US-Saudi relationship and there will be a heavy price to be paid — economically and otherwise. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2018

ولم يعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته على مصير جمال خاشقجي، الذي تصر السعودية على تركه للقنصلية.

ومنذ اختفاء خاشقجي، نفت السلطات السعودية أن يكون لها أية علاقة بالأمر مؤكدة أنه دخل وغادر القنصلية بعد قضاء وقت قصير لطلب أوراق خاصة بزواجه، بينما قالت الرئاسة التركية إن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية.