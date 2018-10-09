أول تعليق إيراني على استقالة هايلي

قال رئيس المكتب الإعلامي في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، إن المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، تسببت في عزلة الولايات المتحدة.

علق علي ريزا مير يوسفي، رئيس المكتب الإعلامي للبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، على تقديم نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، استقالتها، بأنها تسببت في عزلة بلادها، بتصريحاتها الجاهلة.

قال يوسفي:

لم يعد هناك شريف جديد في المدينة. نحن لا نعرف من هي أو ما كانت عليه، لكنها كانت مشكلة خطيرة في الأمم المتحدة، بتصريحاتها الجاهلة، التي تسببت في عزلة الولايات المتحدة الأمريكية. عليك أن تعرف: لم يعد هناك شريف جديد.

.@nikkihaley," New Sheriff in town" is no longer. We do not know who she was or what she was about, but she was a serious problem at the UN with her uninformed statements & her causing the isolation of U.S. You need to know: there is no new sheriff in town.https://t.co/9jazZbS4BT — Alireza Miryousefi (@miryousefi) ٩ أكتوبر ٢٠١٨

وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، قال موقع "أكسوس" الأمريكي عن مصدرين أن " الرئيس ترامب قبل استقالة نيكي هايلي، مندوبة أمريكا لدى الولايات المتحدة"، مضيفا أن "موعد رحليها ما يزال، غير معلن".

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر"، اليوم، الثلاثاء، "لدي إعلان كبير مع صديقتي نيكي هايلي، في البيت الأبيض، اليوم الساعة العاشرة والنصف".