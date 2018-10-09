بعد وصول "إس-300"... موقع استخباراتي إسرائيلي يكشف عن إجراء إيراني جديد في سوريا

زعم موقع استخباراتي إسرائيلي أن هناك تحركا إيرانيا جديدا في سوريا، بعد وصول بطاريات صواريخ "إس - 300" الروسية إلى سوريا.

ادعى الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أمس الاثنين، أن ثمة صدمة أمريكية إسرائيلية، جراء وصول بطاريات صواريخ "إس — 300" الروسية إلى سوريا، وتولي خبراء إيرانيين قيادة هذه الصواريخ.

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن الخبراء الإيرانيين سبق لهم التدرب على كيفية استخدام مثل هذه الصواريخ من قبل، خاصة وأن لدى طهران مثل هذه الصواريخ، وهي صواريخ "S-300PMU-2" الروسية التي تسلمتها إيران، في عام 2016.

واستطرد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي الإسرائيلي في ادعائه بأن هذه الصواريخ "S-300PMU-2" تستخدم للدفاع عن المنشآت النووية الإيرانية، وبأنه بدأ بالفعل نقل طاقم إيراني رفيع المستوى، من طهران إلى دمشق، لاستخدام الصواريخ الروسية الجديدة في سوريا.

وأشار الموقع العبري إلى أن هناك تخوفا روسيا لاحتمال استهداف الطائرات الإسرائيلية أو الأمريكية لمقار بطاريات تلك الصواريخ في سوريا، وبالتالي

فضلت تواجد أطقم إيرانية لاستخدام هذه البطاريات.

وفي السياق نفسه، قال مصدر عسكري دبلوماسي روسي، أمس الإثنين، إن روسيا قدمت لسوريا كتائب من أنظمة "إس — 300" للدفاع الجوي، بدون أي مقابل، وبأنه تم تسليم دمشق، في الأول من الشهر الجاري، 3 كتائب "إس — 300 بي أم"، تضم كل كتيبة 8 منصات إطلاق، وكل ذلك بدون مقابل.

وأوضح المصدر الروسي أنه تم توريد أكثر من 100 صاروخ موجه لكل كتيبة.