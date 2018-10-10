القوات الخاصة الأمريكية تستجلب أسلحة من روسيا... لماذا

تتطلع قوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي إلى تنظيم إنتاج أسلحة روسية في الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية.

وأفادت "ناشيونال إنترست" بأن قيادة القوات الخاصة الأمريكية أبدت الاستعداد لتقديم منح مالية إلى شركات قادرة على كشف تكنولوجيا صناعة مدفع كلاشنيكوف الرشاش المطوّر ومدفع إن إس في (نيكيتين، سوكولوف، فولكوف) الرشاش الثقيل وإنتاج نسخهما.

© Sputnik . Vitaliy Ankov مدفع رشاش كلاشنيكوف

وعن سبب رغبة القوات الخاصة الأمريكية لإنتاج أصناف السلاح الروسي محلياً قالت "ناشيونال إنترست" إن مجموعات مسلحة كثيرة في مناطق نزاعات مثل العراق وسوريا تستخدم أسلحة روسية أو سوفيتية. وهذا يعني أنه عندما تقوم القوات الخاصة الأمريكية بتزويد بعض هذه المجموعات بالأسلحة فإنها تضطر إلى ابتياع الأسلحة الروسية الصنع في أسواق العالم.

ولكيلا تضطر القوات الأمريكية إلى البحث عن الأسلحة المطلوبة في الأسواق الخارجية يجب أن تتم صناعة هذه الأسلحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أجل ذلك يجب تطوير وتسخير القدرات المحلية لإنتاج أنواع محددة من السلاح الأجنبي كما ذكرت "ناشيونال إنترست".