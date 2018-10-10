قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره شمالي الهند

قتل ما لا يقل عن ست أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، بعد خروج قطار ركاب عن القضبان بولاية اوتار براديش بشمال الهند، وجاء ذلك وفقا قناة " ان دي تي في ".

نيودلهي — سبوتنيك. وفقا للقناة وقع الحادث، اليوم الأربعاء، في منطقة راي باريلي بولاية اوتار براديش بشمال الهند.

وأشارت القناة إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث.

At least five persons were killed and more than 35 people injured when 9 coaches of Farakka Express train derailed in Harchandpur area of Raebareily in UP around 6:10 am, making it 11th such train tragedy in UP this year. pic.twitter.com/RDL3bBXUgp — Rohan Dua (@rohanduaTOI) October 10, 2018

هذا ولم يتم بعد تحديد أسباب خروج القطار عن القضبان، والتحقيقات جارية.