ميلانيا ترامب تكشف أسرار خيانة زوجها (فيديو)

كشفت السيدة الأولى الأمريكية، خلال برنامج خاص، بكل جرأة وصراحة متناهية لم تحدث من قبل، عن أسرار خيانة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال المقابلة مع شبكة " أيه بي أس" روت السيدة الأولى تفاصيل خيانة زوجها وعن رأيها حول حركة "MeToo"، وفق صحيفة "ديلي ميل".

ومن المقرر عرض المقابلة كاملة في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة المقبل، حيث تم طرح عدة أسئلة حرجة ومن بينها، حول خيانة زوجها وحالته، وهل سوف تكون داعمة لحركة "MeToo" إن قامت إحدى النساء بالاتصال بها؟

كما سأل رئيس المراسلين في شبكة "أيه بي أس" توم لاماس، ميلانيا ترامب "أنت لست أول سيدة أولى تتعامل مع خيانة زوجها، فهل يمثل هذا ضغطًا على زواجك".

وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفترة قصيرة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واحدا من أنصار ترامب يدعى، ديفيد بيكر، دفع لعارضة الأزياء ماكدوغال مبلغا وقدره 150 ألف دولار لتتكتم عن علاقتها مع ترامب، حيث نفى ممثلو ترامب ذلك.

وفي وقت لاحق، ذكرت نفس الصحيفة، نقلا عن مصادر لها، أن محامي ترامب، مايكل كوهين دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية سابقة، ستيفاني كليفورد، في إطار الاتفاق على عدم الكشف عن علاقتها مع ترامب، حيث تم نفي هذه المعلومات في البيت الأبيض.