وصفه بـ"الديكتاتور"... نتنياهو يهاجم أردوغان

كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون إسرائيليون النقاب عن فحوى لقاء رسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاجم فيه، وبقوة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أفادت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بـ"المتهور والديكتاتور"، وذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بوزيري خارجية اليونان وقبرص، خلال زيارتهما، الشهر الماضي، إلى تل أبيب.

© REUTERS / Kim Hong-Ji نائب الرئيس الأمريكي: قد نرسل فريق تحقيقات إلى تركيا للمساعدة في قضية اختفاء خاشقجي

وأوردت القناة العبرية أن نتنياهو أعرب لضيفيه عن قلقه من الوضع الاقتصادي التركي الصعب، في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات على أنقرة، حيث وصف نتنياهو الاقتصاد التركي بـ"الوضع الصعب والمتدهور"، وبأن أردوغان يتخذ قرارات متهورة، وغير منطقية.

وذكر باراك رابيد، المحلل السياسي للقناة على موقعها الإلكتروني، أن أردوغان يصف نتنياهو ب"هتلر" كل أسبوعين، وبأن الأخير لا يرى ضوءا يلوح في الأفق، حيال مستقبل تركيا.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن تركيا ترغب في تعزيز المصالح أو العلاقات مع بلاده، ولكن منذ طرد أنقرة للسفير الإسرائيلي فيها، لا يوجد تنسيق أمني أو اشتراك استخباراتي بين الطرفين، التركي والإسرائيلي.

ونقلت القناة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قلق من حصول تركيا على منظومة "إس 400" الدفاعية، وكذلك على طائرات "إف 35"، في ظل اعتبارها عضوا في حلف "الناتو".